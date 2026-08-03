Duran Ventures legte Quartalsergebnis vor

Duran Ventures hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 0,8 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,010 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Duran Ventures ein Gewinn pro Aktie von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Duran Ventures mit einem Umsatz von insgesamt 3,06 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,10 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um -1,29 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at