Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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29.05.2026 22:00:09
Durex sales hit by China’s condom crackdown
Wide-ranging measures to boost the country’s birth rate are denting demand for China’s leading contraceptive brandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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