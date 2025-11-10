International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
10.11.2025 11:51:15
Duty Free International appoints new group CEO and COO, forms executive committee
The committee will oversee and ensure the effective and efficient implementation of all strategic decisions issued by the board to managementWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
