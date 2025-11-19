Dycom Industries Aktie
WKN: 877158 / ISIN: US2674751019
|
19.11.2025 17:57:58
Dycom Industries Shares Jump 8% After Strong Q3 Earnings
(RTTNews) - Dycom Industries Inc. (DY) climbed 8.07 percent, rising $23.91 to $320.11 on Wednesday after reporting third quarter earnings that increased from last year. Net income rose to $106.37 million, or $3.63 per share, compared with $69.79 million, or $2.37 per share, a year earlier.
The stock is trading at $323.84, compared with a previous close of $296.20 on the Nasdaq. Today's trading range is between $323.76 and $349.99, with volume at roughly 0.30 million shares.
Dycom's 52-week range is $131.37 to $349.99.
