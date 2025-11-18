Dycom Industries Aktie

Dycom Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877158 / ISIN: US2674751019

18.11.2025 07:01:06

Ausblick: Dycom Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dycom Industries lädt am 19.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,21 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dycom Industries 2,37 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dycom Industries in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,25 USD je Aktie, gegenüber 7,92 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 5,34 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

