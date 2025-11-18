Dycom Industries Aktie
WKN: 877158 / ISIN: US2674751019
|
18.11.2025 07:01:06
Ausblick: Dycom Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dycom Industries lädt am 19.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,21 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dycom Industries 2,37 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dycom Industries in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,25 USD je Aktie, gegenüber 7,92 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 5,34 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dycom Industries Inc.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Dycom Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.08.25
|Ausblick: Dycom Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.05.25
|Ausblick: Dycom Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Dycom Industries Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Dycom Industries Inc.
|250,00
|0,81%