Dynamic Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dynamic Electronics lud am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,580 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,630 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,76 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Dynamic Electronics einen Umsatz von 4,12 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at