|
09.03.2026 06:31:29
Dynamic Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dynamic Electronics lud am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,580 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,630 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,76 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Dynamic Electronics einen Umsatz von 4,12 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!