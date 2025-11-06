Dynapack International Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dynapack International Technology hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 TWD gegenüber 6,36 TWD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3,62 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,59 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at