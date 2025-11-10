|
E. Bon To Post Loss In H1
(RTTNews) - E. Bon Holdings Limited said, based on a preliminary review of the unaudited consolidated management accounts of the Group for the six months ended 30 September 2025, it is expected to report a loss before tax of HK$2.9 million, compared to profit of HK$12.1 million, last year.
The Group stated that it recorded a decrease to approximately HK$70.0 million in total revenue during the period, mainly because of the slowdown in market demand and fewer project orders, resulting in a 29.6% decline in revenue as compared with the same period last year.
