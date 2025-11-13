|
13.11.2025 06:31:28
E-L Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
E-L Financial hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,68 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 CAD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 1,14 Milliarden CAD gegenüber 933,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
