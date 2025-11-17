E-WORLD präsentierte Quartalsergebnisse

E-WORLD stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 18,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -36,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,95 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 21,66 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

