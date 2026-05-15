Eagle Industry legte Quartalsergebnis vor

Eagle Industry stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 51,19 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,85 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eagle Industry im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 42,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 216,75 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 107,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 177,49 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 168,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at