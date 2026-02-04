Q4 Aktie
WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047
|
04.02.2026 13:34:31
Earnings Summary: New York Times Q4
This article Earnings Summary: New York Times Q4 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The New York Times Co.
|
03.02.26
|Ausblick: The New York Times legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: The New York Times stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.12.25
|New York Times sues Pentagon over new press restrictions (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: The New York Times informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: The New York Times zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.09.25
|Trump suit against New York Times dismissed for being too long (Financial Times)
|
16.09.25
|New York Times-Aktie schwach: Trump mit Milliardenforderung vor Gericht (dpa-AFX)
|
16.09.25
|ROUNDUP: Trump kündigt Milliarden-Klage gegen 'New York Times' an (dpa-AFX)
Analysen zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|The New York Times Co.
|58,24
|-0,27%