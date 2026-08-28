Eastern Communications legte Quartalsergebnis vor

Eastern Communications lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eastern Communications ein EPS von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 620,5 Millionen CNY – ein Plus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eastern Communications 559,1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at