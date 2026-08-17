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17.08.2026 06:31:29
Eastern Treads: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Eastern Treads hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,31 INR gegenüber -0,270 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 140,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 166,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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