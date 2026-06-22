Stream Aktie
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
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22.06.2026 16:00:00
EcoFlow Stream 2: Neue Version des Balkonkraftwerks mit Speicher
Die zweite Generation des Stream-Systems hat bis auf den Namen wenig vom Vorgänger übernommen. EcoFlow setzt nun wie die Konkurrenz auf Stapelspeicher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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