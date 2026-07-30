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30.07.2026 06:31:29
Ecolab: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ecolab äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ecolab in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,42 Milliarden USD im Vergleich zu 4,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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