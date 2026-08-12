Ecoplast: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ecoplast ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ecoplast die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,00 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,02 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ecoplast im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 84,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 632,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 343,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at