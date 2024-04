ecotel: EGN setzt ab sofort auf leistungsstarke Glasfaserleitungen von ecotel

EQS-Media / 25.04.2024 / 10:48 CET/CEST

Anstoß der Partnerschaft zwischen EGN und ecotel: EGN, der Full-Service-Partner im Bereich Entsorgung und Recycling, steht Kunden aus Gewerbe, Industrie, Kommunen und dem Privatsektor mit anforderungsgerechten und maßgeschneiderten Entsorgungsdienstleistungen zur Seite. ecotel, als einer der führenden Qualitätsanbieter in Deutschland, versorgt mittelständische Unternehmen und Großkunden mit zukunftsfähigen und individuellen Telekommunikationslösungen. Professioneller Service und Zuverlässigkeit sind für beide Unternehmen von zentraler Bedeutung.



So war ecotel dank des Multi-Carrier-Konzepts und mit seiner Offensive, als erster Anbieter im Markt alle großen Standorte der EGN mit einer einheitlichen, hochverfügbaren Glasfaser-Internetleitung mit symmetrischer Gigabit-Bandbreite anbinden zu können, erfolgreich. Ein Volltreffer für beide Parteien.



ecotel sorgt damit nicht nur für maximale Stabilität, hohe Verfügbarkeit und einen reibungslosen Ablauf der Geschäftsprozesse, sondern setzt auch in puncto Ausfallsicherheit für EGN neue Maßstäbe. It’s a match: Die Glasfaserleitungen von ecotel bilden dabei ein Team mit dem kundeneigenen SD-WAN Netz und ermöglichen EGN, in der Champions League der Telekommunikation zu spielen.



Grundlage dieser Partnerschaft ist der gemeinsame Bezug zum Fußball. Der Kontakt entstand direkt auf dem Spielfeld – initiiert durch den Businessclub von Borussia Mönchengladbach. Ein schöner Beweis dafür, dass effektives Networking und die gemeinsame Leidenschaft für den Teamsport zu fruchtbaren Geschäftsbeziehungen führen können.



Pierre Vincent, Geschäftsführer der EGN, erklärt: „Know-how, Flexibilität und die Schnelligkeit des ecotel Teams haben uns überzeugt. Ihr Qualitätsanspruch deckt sich mit unserem.“

Manuel Britsch, Projektverantwortlicher EGN, ergänzt: "Die Zusammenarbeit und Implementierung der Glasfaserleitungen in unser bestehendes SD-WAN Netz haben einwandfrei funktioniert. Diese technologische Aufrüstung ist entscheidend für die Verbesserung unserer Services und stärken unsere Fähigkeit, effiziente Entsorgungs- und Recycling-Lösungen anzubieten.“



Achim Theis, Vorstand Marketing und Vertrieb bei ecotel, fügt hinzu: „Mit unseren hoch performanten Glasfaserleitungen haben wir an den Standorten eine redundante und leistungsfähige Netzinfrastruktur sowie eine nachhaltige Grundlage für zukünftiges Wachstum und weitere gemeinsame technologische Fortschritte geschaffen. Wir alle freuen uns über die Partnerschaft mit EGN, und das Privileg, sie auf ihrem digitalen Transformationsprozess begleiten zu dürfen – und natürlich auf den regelmäßigen Dialog bei jedem Heimspiel.“





Über die ecotel communication ag

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.



Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.



Über die EGN mbH:

EGN ist ein Komplettanbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Abfallsammlung, Abfalltransport und Recycling und somit in der gesamten Wertschöpfungskette der Abfallwirtschaft tätig. Diese Dienstleistungen werden für Gewerbe, Industrie, Privatkunden und Kommunen erbracht. Im Jahr 2022 erzielte die EGN-Gruppe mit 1.100 EGN-Mitarbeitern an 18 Standorten in Deutschland einen Umsatz von 300 Millionen Euro.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.



Pressekontakt ITK-Fachmedien

ecotel communication ag

Bernadette Loosen-Flanz

Senior Manager Marketing / PR

Tel: 0211-55 007 316

E-Mail:



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter

