EDF Aktie
WKN: A0HG6A / ISIN: FR0010242511
|
30.07.2026 06:00:31
EDF exploring sale of stakes in modular reactor subsidiary
French nuclear energy group looking to sell down holding in Nuward to lock in clients and fund developmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!