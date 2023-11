EEII AG / Schlagwort(e): Sonstiges

EEII AG: Neues Anlagereglement



29.11.2023

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR : Neues Anlagereglement Zug, 29. November, 2023 EEII AG (die “Gesellschaft”) gibt hiermit die Änderung ihres Anlagereglements in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Art. 67 und 76 des Kotierungsreglements (KR) datiert vom 3. November 2022 und publiziert von der SIX Exchange Regulation AG, bekannt. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, eine Anpassung des Anlagereglements mit einem geänderten Anlageziel zu verabschieden. Die Gesellschaft strebt die Maximierung der langfristigen Renditen durch Investitionen in strategisch ausgewählten Unternehmen im Bereich Energiedistribution, insbesondere dem Detailhandel mit Kraftstoffen und Verbrauchsgütern in From von Tankstellen und Tankstellenshops an. Der geographische Schwerpunkt der Investitionen liegt in der Schweiz und in Europa. Ziel der Gesellschaft ist es, Europas führender unabhängiger Tankstellenbetreiber zu werden, der seine Expertise im Bereich von Kraftstoffen, insbesondere solcher aus nachhaltiger und alternativer Quellen, mit seiner Detailhandelskompetenz verbindet. Das revidierte Anlagereglement, das am 1. Januar 2024 in Kraft tritt, ist auf der Website eeii.ch der Gesellschaft einsehbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Marc Comina, Sprecher der EEII AG, marc@clpr.ch, +41 79 138 3495). EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

