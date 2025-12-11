EEII AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

EEII AG: : zum Reverse Takeover von Update Jubin Frères S.A.



11.12.2025 / 18:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement :

EEII AG: Update zum Reverse Takeover von Jubin Frères S.A.

Zug, 11. Dezember 2025

Wie bereits am 29. Oktober 2025 bekannt gegeben, hat die EEII AG („EEII” oder „Gesellschaft”) über ihren Verwaltungsrat eine geänderte Struktur für den Erwerb des gesamten Aktienkapitals der Jubin Frères S.A., einem Unternehmen, das im Handel mit allen Arten von Brennstoffen tätig ist („Zielgesellschaft”) und sich vollständig im Besitz der Swiss Energy Holding SA („SEH”) befindet, im Wege eines Aktientauschs (die „Transaktion”) genehmigt.

Die Änderung der Struktur der Transaktion, die zusätzliche Anpassungen in Bezug auf die zweite Tranche als Barkapitalerhöhung beinhaltet, hat zu einer Verschiebung der Transaktion gegenüber der zuvor angekündigten Terminierung geführt, um eine ordnungsgemässe Durchführung der Transaktion und damit im Interesse aller beteiligten Parteien zu gewährleisten.

Die Umsetzung der neuen Struktur und der Abschluss der Transaktion werden voraussichtlich bis Ende März 2026 erfolgen.

Der Vollzug der Transaktion unterliegt weiterhin verschiedenen Bedingungen, darunter die Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger und verbindlicher Vereinbarungen zwischen SEH und dem Unternehmen, die Bestätigung der Bewertung des Zielunternehmens durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Notierung der derzeit nicht börsennotierten Aktien des Unternehmens, die Genehmigung der Transaktion und der zweiten Tranche der ordentlichen Kapitalerhöhung in bar durch die Aktionäre von EEII, den Abschluss der Barkapitalerhöhung und den Abschluss weiterer rechtlicher, administrativer und regulatorischer Schritte, darunter unter anderem die Genehmigung des Börsenzulassungsantrags durch die SIX Exchange Regulation AG und des Börsenprospekts durch die zuständige Prospektstelle.

EEII bittet alle Aktionäre, Gläubiger und sonstigen Interessengruppen, die geplante Transaktion zu unterstützen. Vor allem würde die Transaktion dazu führen, dass das Unternehmen seine operativen Aktivitäten ausweitet, was im Vergleich zur heutigen Situation wahrscheinlich einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen würde.

Über EEII AG

EEII AG ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf Energie- und Infrastrukturvermögen. Die Gesellschaft ist in der Schweiz eingetragen und hat ihren operativen Sitz in Zug.

Ziel der Gesellschaft ist es, durch Investitionen in strategisch ausgewählte Unternehmen im Bereich der Energiedistribution, insbesondere im Einzelhandel mit Automotive-Fuel-Produkten und Convenience-Artikeln in Form von Tankstellen und angeschlossenen Shops, langfristig maximalen Ertrag für die Aktionäre zu erzielen. Der geografische Fokus der Investitionen liegt in der Schweiz und in Europa.

Für weitere Informationen: www.eeii.ch

Stock exchange listing: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com)

Ticker symbol: EEII (CH), (Bloomberg: EEII SW Equity)

Security number: 716295, ISIN: CH0007162958

Contact: EEII AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug, Switzerland

Investor Relations:

Marc Comina, marc@clpr.ch, +41 79 128 34 95.

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch ist sie eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der EEII AG oder einer anderen beteiligten Partei. Es erfolgt kein Angebot von Wertpapieren in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre. Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 35 ff. oder 69 des Schweizer Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen oder anderer anwendbarer Gesetze dar und sollte nicht als Angebotsunterlage jeglicher Art behandelt werden. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und darf ohne vorherige Zustimmung der EEII AG weder ganz noch teilweise für irgendeinen Zweck reproduziert, weiterverbreitet oder anderen Personen zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus sollten Anleger sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten lassen.

Diese Medienmitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (im Sinne der Regulation S des US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung) verbreitet werden. Die Wertpapiere im Zusammenhang mit dieser Transaktion dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, wenn EEII AG verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein Angebotsdokument in Bezug auf die Wertpapiere im Zusammenhang mit der Transaktion in dieser Rechtsordnung zu erstellen oder zu registrieren. EEII AG hat in keiner Rechtsordnung ausserhalb der Schweiz Massnahmen ergriffen oder wird Massnahmen ergreifen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere im Zusammenhang mit der Transaktion ermöglichen oder beabsichtigen würden.

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen, Vorhersagen und Schätzungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und unterliegen bestimmten bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und sind nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Ansichten und Annahmen der EEII AG zum aktuellen Zeitpunkt, und die EEII AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu revidieren. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen.

Die EEII AG gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Informationen und lehnt jede Verpflichtung oder Haftung in diesem Zusammenhang ab.