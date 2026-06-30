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30.06.2026 19:58:05
Egg producers settle US claims they manipulated benchmark prices
Federal and state authorities cite three-year effort to co-ordinate bids that inflated quotationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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