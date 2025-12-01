Eguana Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Eguana Technologies gab am 28.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Eguana Technologies 0,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 55,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,3 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at