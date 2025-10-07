BioArctic AB Registered b Aktie
WKN DE: A2H5GS / ISIN: SE0010323311
|
07.10.2025 03:27:14
Eisai And Biogen : LEQEMBI IQLIK Injection Now Available In U.S. For Early Alzheimer's Treatment
(RTTNews) - Eisai Co., Ltd. (ESALY.PK, ESALF.PK, 4523.T) and Biogen Inc. (BIIB) announced the U.S. availability of LEQEMBI IQLIK (lecanemab-irmb) as a subcutaneous injection for maintenance dosing in the treatment of Alzheimer's disease. This option is intended for patients in the early stages of Alzheimer's disease, including those with Mild Cognitive Impairment (MCI) or mild dementia.
Following 18 months of intravenous (IV) LEQEMBI treatment at 10 mg/kg every two weeks, patients now have two maintenance options: continue IV infusions at 10 mg/kg once every four weeks; transition to a weekly 360 mg subcutaneous injection using the LEQEMBI IQLIK autoinjector.
The companies have also launched the LEQEMBI Companion program, an initiative rooted in both companies' commitment to providing access to LEQEMBI and resources for people living with early Alzheimer's disease. The program aims to provide expanded resources that support patients throughout their LEQEMBI treatment journey, from initiation through maintenance therapy.
Eisai serves as the lead for lecanemab's development and regulatory submissions globally with Eisai and Biogen co-commercializing and co-promoting the product and Eisai having final decision-making authority.
BIIB closed Monday's regular trading at $154.05 down $5.83 or 3.65%.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BioArctic AB Registered Shs -B-mehr Nachrichten
|
27.08.25
|Ausblick: BioArctic Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Erste Schätzungen: BioArctic Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.05.25
|Ausblick: BioArctic Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.25
|Erste Schätzungen: BioArctic Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BioArctic AB Registered Shs -B-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BioArctic AB Registered Shs -B-
|27,88
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter in den Feierabend -- DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische Aktienmarkt musste in der neuen Handelswoche leichte Verluste einstecken, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begab. Die US-Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.