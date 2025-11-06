Eisai legte Quartalsergebnis vor

Eisai präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Eisai hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 36,02 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 39,18 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 197,36 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,99 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at