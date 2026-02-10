Eisai präsentierte Quartalsergebnisse

Eisai veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 60,94 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 84,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 219,94 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 216,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at