10.02.2026 06:31:29
Eisai präsentierte Quartalsergebnisse
Eisai veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 60,94 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 84,01 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 219,94 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 216,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
