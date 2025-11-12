EJF Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

EJF Acquisition A hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,930 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EJF Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 339,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 249,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at