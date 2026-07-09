Nikkei stemmt sich gegen den Trend: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch mit Abschlägen.

Der ATX verlor kurz nach Handelsstart und verblieb auch weiterhin in der Verlustzone. Er beendete die Sitzung 1,72 Prozent tiefer bei 6.376,56 Punkten.

Nachdem die Wiener Börse am Dienstag mit Verlusten den Tag beendet hat, zeigte sie sich auch heute tiefer. International lag der Fokus wieder auf den Technologiewerten. Druck kam aus Asien. Der südkoreanische Leitindex KOSPI, zuletzt Sinnbild der KI-Rally, hat am Mittwoch abermals unter Gewinnmitnahmen durch Investoren bei zuvor stark gelaufenen KI-Werten gelitten.

Wieder mehr zum Thema wurde zudem der Iran-Krieg - mit den damit korrelierenden Ölpreisen. Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormuz hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zudem wurden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Der Iran kritisierte dies als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen.

International standen heute keine relevanten Datenveröffentlichungen auf dem Zettel. "Die Marktteilnehmer werden sich einzig auf Reden europäischer Notenbanker oder auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank konzentrieren müssen", schrieben dazu Analysten der Helaba.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gab am Mittwoch deutlich nach.

Der DAX verlor anfänglich und rutschte anschließend immer tiefer ins Minus. Er beendete den Handelstag 2,23 Prozent niedriger bei 24.897,45 Zählern.

Am Montag hatte der DAX bei 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, dann aber seinem guten Lauf etwas Tribut gezollt - auch wegen der Gewinnmitnahmen im KI-Bereich. Diese sind noch nicht abgehakt: Der südkoreanische KOSPI, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally, lag am Morgen wieder deutlich im Minus auf dem tiefsten Niveau seit Mitte Mai. Wieder mehr Thema ist auch der Iran-Krieg - mit gestiegenen Ölpreisen. Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zudem wurden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Der Iran kritisierte dies als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen.

WALL STREET

ie US-Börsen gerieten zur Wochenmitte teilweise unter Druck.

Der Dow Jones Industrial beendete den Handelstag 1,09 Prozent schwächer bei 52.347,97 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte die Verlustzone unterdessen verlassen und schloss 0,20 Prozent höher bei 25.870,65 Zählern.

Das von US-Präsident Donald Trump verkündete Ende des Waffenstillands zwischen den USA und dem Iran belastete zur Wochenmitte die Wall Street. Der Aussage von Trump waren neuerliche gegenseitige Angriffe vorausgegangen, offenbar ausgelöst durch iranische Angriffe auf Handelsschiffe. Darauf hatten die USA auch die Sanktionen gegen iranische Ölverkäufe wieder in Kraft gesetzt. "Die Entwicklungen haben die Bedenken hinsichtlich der Energieversorgung und des geopolitischen Risikos neu entfacht. Die jüngste Eskalation stellt die bislang ernsthafteste Bewährungsprobe für die Waffenruhe dar", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Die Risikostimmung falle schwach aus, aber nicht so ausgeprägt wie vielleicht angesichts der Angriffe zu erwarten sei.

Die Ölpreise reagieren mit deutlichen Aufschlägen auf die Eskalation rund um den Nahen Osten.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich auch am Donnerstag mit unterschiedlichen Tendenzen.

In Tokio kann sich der Nikkei 225 teilweise wieder von seinem Vortagesverlusten erholen und notierte zuletzt 1,62 Prozent höher bei 67.910,82 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fallen unterdessen Verluste an - der Shanghai Composite rutscht zeitweise um 0,46 Prozent auf 3.952,49 Punkte ins Minus.

Verluste werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,78 Prozent auf 24'011,03 Indexpunkte abwärts geht.

Die meisten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag Kursverluste verzeichnet. Ausgelöst wurde die gedrückte Stimmung durch erneute US-Militärschläge im Iran und steigende Ölpreise, was die Risikobereitschaft der Anleger spürbar dämpfte. Zudem belasteten die anhaltenden Nachwirkungen von Samsungs enttäuschendem Quartalsbericht insbesondere den südkoreanischen Markt, auch wenn sich einige Halbleiterwerte leicht erholen konnten.

An der Wall Street blieb der Trend am Vorabend uneinheitlich, nachdem das Protokoll der Juni-Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve eine weiterhin vorsichtige geldpolitische Haltung bestätigte.

Die jüngste Verkaufswelle folgt auf eine ohnehin volatile Woche für Chipaktien. Die Gewinnmitnahmen der Vorwoche hatten sich am Dienstag verschärft, da selbst ein 19-facher Sprung im operativen Quartalsgewinn von Samsung Electronics die extrem hohen Erwartungen der Investoren nicht erfüllen konnte. Zwar konnten japanische Zulieferer aus dem Halbleitersektor nach den jüngsten Einbrüchen eine Erholung einleiten, für eine allgemeine Stimmungsaufhellung in der Region reichte dies jedoch nicht aus. Anleger bleiben skeptisch, ob die künftigen Erträge im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) die aktuell hohen Bewertungen noch rechtfertigen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX