Elango Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Elango Industries hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Elango Industries mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 1150,0 Prozent gesteigert.

