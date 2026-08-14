Electra Battery Materials: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Electra Battery Materials hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,110 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at