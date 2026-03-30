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30.03.2026 06:31:29
Electra Battery Materials präsentierte Quartalsergebnisse
Electra Battery Materials lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -1,47 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,610 CAD je Aktie erzielt worden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,160 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -2,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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