Electra Battery Materials präsentierte Quartalsergebnisse

Electra Battery Materials lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -1,47 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,610 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,160 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -2,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at