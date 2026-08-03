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03.08.2026 06:31:29
Electric Power Development legte Quartalsergebnis vor
Electric Power Development präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,76 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,73 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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