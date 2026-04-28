Platform Specialty Products Aktie
WKN DE: A2PDWL / ISIN: US28618M1062
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29.04.2026 00:27:43
Element Solutions Inc. Bottom Line Falls In Q1
(RTTNews) - Element Solutions Inc. (ESI) revealed earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $55.9 million, or $0.23 per share. This compares with $98.0 million, or $0.40 per share, last year.
Excluding items, Element Solutions Inc. reported adjusted earnings of $101.7 million or $0.41 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 41.5% to $840.0 million from $593.7 million last year.
Element Solutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $55.9 Mln. vs. $98.0 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.40 last year. -Revenue: $840.0 Mln vs. $593.7 Mln last year.
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