ELITE BASIC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ELITE BASIC gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -17,980 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43,49 Milliarden KRW – ein Plus von 7,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ELITE BASIC 40,56 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at