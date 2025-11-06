Elmos Semiconductor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Elmos Semiconductor hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Elmos Semiconductor einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Elmos Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 140,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 156,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at