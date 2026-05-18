KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
18.05.2026 20:57:00
Elon Musk scheitert mit Klage gegen OpenAI
Leider verjährt: Elon Musk kann ChatGPT-Entwickler Sam Altman nicht verklagen, entschied eine Jury in den USA. Musk wollte die Spitze des KI-Unternehmens OpenAI entmachten, dabei war er früher einer ihrer wichtigsten Geldgeber.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!