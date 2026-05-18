KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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18.05.2026 20:57:00

Elon Musk scheitert mit Klage gegen OpenAI

Leider verjährt: Elon Musk kann ChatGPT-Entwickler Sam Altman nicht verklagen, entschied eine Jury in den USA. Musk wollte die Spitze des KI-Unternehmens OpenAI entmachten, dabei war er früher einer ihrer wichtigsten Geldgeber.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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