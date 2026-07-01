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01.07.2026 06:31:29
Eloro Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Eloro Resources hat am 29.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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