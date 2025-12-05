Embassy Bancorp Aktie
Embassy Bancorp Names Jeffrey Skumin New CFO
(RTTNews) - Embassy Bancorp, Inc. (EMYB) on Friday announced the promotion of Jeffrey Skumin to Chief Financial Officer, effective December 31, 2025.
Skumin, who joined the company in 2020 as Executive Vice President of Finance, will continue overseeing the finance department and helping guide the organization's financial strategy.
He previously spent 19 years as a CPA and served as an audit partner for community banks before becoming Chief Accounting Officer at a regional bank.
EMYB is currently trading at $17.82, up $0.01 or 0.06 percent on the OTC Markets.
