EMCOR Group Aktie
WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004
|
26.02.2026 13:39:38
EMCOR Group Inc. Reports Climb In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - EMCOR Group Inc. (EME) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $434.61 million, or $9.68 per share. This compares with $292.16 million, or $6.32 per share, last year.
Excluding items, EMCOR Group Inc. reported adjusted earnings of $322.75 million or $7.19 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.7% to $4.513 billion from $3.770 billion last year.
EMCOR Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $434.61 Mln. vs. $292.16 Mln. last year. -EPS: $9.68 vs. $6.32 last year. -Revenue: $4.513 Bln vs. $3.770 Bln last year.
