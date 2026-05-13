Emerald legte Quartalsergebnis vor

Emerald hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 155,4 Millionen USD – ein Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Emerald 147,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at