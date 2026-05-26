Hoffnung auf Frieden bleibt: ATX und DAX etwas tiefer erwartet -- Asiatische Börsen uneinheitlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften mit leichten Verlusten in den Handel starten. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt dürften Anleger es am Dienstag ruhiger angehen lassen.

So zeigt sich der ATX gemäß vorbörslicher Indikationen im Minus.

Nach der Vortagesrally dürften Europas Börsen am Dienstag mit kleinen Abschlägen in den Handel starten. Neue US-Militärschläge gegen den Iran belasten die Stimmung nur leicht. Die Scharmützel scheinen die Anleger nicht größer zu verunsichern. Diese setzen vielmehr darauf, dass es in den kommenden Tagen zu einem Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA kommen wird, auch wenn nicht alle Detailfragen umfassend geklärt werden dürften.

Für die Anleger ist vor allem wichtig, dass der Schiffverkehr durch die Straße von Hormus langsam wieder aufgenommen wird. In den vergangenen Tagen konnten gleich mehrere Tanker die Meerenge passieren. Der Ölpreis der Sorte Brent zieht am Morgen zwar etwas an, bleibt damit aber klar unter den jüngsten Höchstständen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag leicht nachgeben.

So tendiert der DAX rund eine Stunde vor Handelsstart zu kleinen Verlusten.

Knapp vor dem Rekord vom Januar lassen es die Anleger am Dienstag im DAX etwas ruhiger angehen. Am Pfingstmontag war der DAX im Zuge der Entspannungsrally in der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs zeitweise bis auf 25.438 Punkte nach oben gerannt. Das Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten geriet in greifbare Nähe.

Ohne neue Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street gelang der Vorstoss jedoch noch nicht. In Asien ist der Handel am Morgen durchwachsen. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent ist wieder etwas höher als zu Wochenbeginn. Das US-Militär hat trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Strasse von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen wollten.

WALL STREET

An den US-Börsen fand am Montag wegen des Feiertags "Memorial Day" kein Handel statt.

Der Dow Jones Industrial bleibt damit auf seinem Schlussstand von Freitag stehen. Nachdem er im Handelsverlauf bei 50.830,24 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht hatte, ging er vor dem Wochenende mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 50.579,70 Punkten aus der Sitzung.

Der NASDAQ Composite verharrt aufgrund der geschlossenen US-Börsen ebenfalls auf seinem Freitagsschluss von 26.343,97 Zählern (+0,19 Prozent).

Die Aktienkurse profitierten vor dem Wochenende von den hartnäckigen Hoffnungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Kriegs, den zuletzt eher robusten Konjunkturdaten sowie der anhaltenden Euphorie mit Blick auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI). Für Zuversicht sorgten vor allem Hoffnungen auf ein baldiges Abkommen im Nahost-Konflikt. Doch ob die Verhandlungen tatsächlich zu einer Einigung zwischen den USA und dem Iran führen, ist weiterhin offen.

Konjunkturseitig wurden am Freitag der Index der Frühindikatoren für April und der von der Uni Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung für Mai veröffentlicht. Im Blick stand ferner der Wechsel an der Spitze der US-Notenbank. Deren neuer Chairman Kevin Warsh wurde am Freitag vereidigt. Anleger am Anleihemarkt hofften wie auch am Aktienmarkt auf ein Ende des Iran-Krieges und in der Folge auf eine Öffnung der Straße von Hormus. Sollten die Ölpreise dann deutlich fallen, dürfte auch die Inflation zurückgehen und mit ihr Zinserhöhungsspekulationen, hieß es. Manche setzen auch auf Warsh als geldpolitische Taube.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Dienstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio konsolidiert der Nikkei 225 nach seinem gestrigen Rekordhoch über 65.000 Punkten auf hohem Niveau und zeigt sich zeitweise 0,17 Prozent tiefer bei 65.049,17 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen 0,64 Prozent auf 4.125,87 Stellen.

Nach der feiertagsbedingten Zwangspause zeigt sich der Hang Seng stellenweise mit Gewinnen von 0,15 Prozent auf 25.664,21 Punkten.

Vor dem Hintergrund eher ungünstiger Nachrichten aus der Krisenregion Nahost geht es am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien uneinheitlich zu. Die USA haben iranische Raketenabschussbasen und Minenverlegeboote angegriffen und dies mit Selbstschutz begründet, ohne davon die mit dem Iran vereinbarte Waffenruhe bzw. Friedensgespräche tangiert zu sehen. Während eine klare Reaktion aus dem Iran noch aussteht, reagieren die am Vortag stark gesunkenen Ölpreise mit Aufschlägen. Die fallen aber eher moderat aus, weshalb auch die Aktienmärkte nicht stärker negativ auf die Nachricht reagieren dürften.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX