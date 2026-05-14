Shift4 Payment a Aktie
WKN DE: A2P57L / ISIN: US82452J1097
|
14.05.2026 19:02:27
Emeth Value Capital Opens Hefty $6 Million Shift4 Payments Position
According to an SEC filing dated May 8, 2026, Emeth Value Capital, LLC initiated a new position by purchasing 107,016 shares of Shift4 Payments (NYSE:FOUR). The estimated transaction value is $5.91 million, calculated using the average closing price over the January-March 2026 quarter. The quarter-end value of this stake was $4.68 million, reflecting both the share purchase and price movement during the period.This new position in Shift4 Payments represents 7.09% of Emeth Value Capital, LLC's 13F reportable assets as of March 31, 2026.As of May 14, 2026, Shift4 Payments shares were priced at $41.93, down 54.4% over the past year, underperforming the S&P 500 by 82 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-
|
25.02.26
|Ausblick: Shift4 Payments A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-
|42,37
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street geht es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.