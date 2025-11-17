Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
17.11.2025 17:54:00
Emirates Starting to Fly With Starlink Wi-Fi Onboard Its Entire Fleet
The airline is equipping its wide-body fleet with SpaceX's fast in-flight internet service and making it free for all travelers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
