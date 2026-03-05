Enablence Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Enablence Technologies hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,46 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,290 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,0 Millionen CAD – ein Plus von 55,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Enablence Technologies 1,9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at