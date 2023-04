Ende des Bärenmarktes in Sicht? Diese US-Aktien dürften für Anleger interessant werden

• Bärenmarkt für US-Aktien könnte sich dem Ende neigen• Sektoren, die am Ende von Bärenmärkten am besten abschneiden, haben sich verbessert• Zwei Sektoren werden wieder besonders attraktiv

Laut einer Analyse der Marktsektoren-Rankings könnte sich der Bärenmarkt für US-Aktien dem Ende neigen, wie Mark Hulbert bei "MarketWatch" schreibt. Denn die Sektoren, die am Ende von Bärenmärkten für gewöhnlich am besten abschneiden, hätten sich verbessert.

Situation heute anders als im Herbst vergangenen Jahres

Schon im Herbst 2022 hätten "einige überschwängliche Bullen" das Tief im Oktober als Ende des Bärenmarktes und den Beginn eines neuen Bullenmarktes ausrufen wollen, so Hulbert. Er habe damals jedoch argumentiert, dass die Sektorrankings dies unwahrscheinlich machten, denn in den drei Monaten vor diesem Tief seien die Sektoren, die am Ende von Bärenmärkten normalerweise am besten abschneiden, hinterhergehinkt.

Heute sehe die Situation jedoch besser aus. Um dies zu zeigen, hat Hulbert die nachlaufenden Dreimonatsrenditen der elf Sektoren des S&P 500 mit ihren Durchschnittswerten über die letzten drei Monate aller Bärenmärkte seit 1974 verglichen. Um einschätzen zu können, wie sehr sich die Lage seit Oktober 2022 verändert habe, müsse man laut Hulbert den Rangkorrelationskoeffizienten zwischen den letzten Dreimonatsrenditen der Sektoren und dem historischen Durchschnitt betrachten. Dieser erreiche einen maximalen Wert von 1,0, wenn die Rankings gleich seien bzw. minus 1,0, wenn die Rankings invers seien. In den letzten drei Monaten vor dem Tief von Mitte Oktober hätte der Rangkorrelationskoeffizient laut Hulbert bei minus 0,59 gelegen, während er mittlerweile bei plus 0,44 liege. Der Industriesektor und der Finanzsektor seien in den letzten drei Monaten eines Bärenmarktes die beiden Sektoren mit der schlechtesten Performance gewesen. Dies entspreche dem Durchschnitt der letzten drei Monate aller Bärenmärkte seit 1974.

Finanzsektor und Industriesektor werden wieder attraktiv

Beginnt dann ein neuer Bullenmarkt, kommt es üblicherweise zu Veränderungen hinsichtlich der Stärke der einzelnen Sektoren. So präsentiere sich zum Beispiel der Finanzsektor, der zum Ende des Bärenmarktes normalerweise eine schlechte Performance abliefere, zum Beginn eines neuen Bullenmarktes als einer der stärksten Sektoren, wie Hulbert erklärt. Gemessen an der Branchenverteilung der von Newslettern, die Hulberts Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tracke, empfohlenen Aktien sei der Finanzsektor derzeit sogar der attraktivste Sektor. Gleich darauf folge der Industriesektor, der wie auch der Finanzsektor in den letzten Monaten eines Bärenmarktes für gewöhnlich unterdurchschnittlich performe, zum Beginn eines neuen Bullenmarktes dann aber seine Stärke entfalte.

Diese Aktien aus dem Finanz- und Industriesektor werden interessant

Doch welche Aktien dürften vor dem Hintergrund des womöglich bevorstehenden Ende des Bullenmarktes nun besonders interessant für Anleger sein? Hulbert hat die Aktien aus den beiden genannten Sektoren - Finanzsektor und Industriesektor, die zum Beginn eines Bullenmarktes normalerweise überdurchschnittlich performen - aufgelistet, die derzeit von drei oder mehr der Newsletter, die von seiner Firma getrackt werden, zum Kauf empfohlen werden.

Dazu gehören aus dem Industriesektor der US-amerikanischer Technologiekonzern 3M, der von vier der beobachteten Newsletter empfohlen wird, das US-amerikanische Kurier- und Logistikunternehmen FedEx, das ebenfalls von vier der Newsletter empfohlen wird und der Hersteller und Anbieter von Werkzeugen für professionelle Anwendungsbereiche Snap-on, der von drei der Newsletter empfohlen wird.

Aus dem Finanzsektor listet Hulbert die US-Großbank JPMorgan, die von vier der getrackten Newsletter empfohlen wird, die Bank of America, die von drei der Newsletter empfohlen wird, Morgan Stanley, Fifth Third Bankcorp und die Holdinggesellschaft der Old National Bank, Old National Bancorp. Diese Aktien werden ebenfalls jeweils von drei der Newsletter empfohlen.

Redaktion finanzen.at