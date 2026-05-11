ENDO MANUFACTURING legte Quartalsergebnis vor

ENDO MANUFACTURING hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 12,46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ENDO MANUFACTURING 15,45 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,59 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,99 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at