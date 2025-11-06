ENEA SA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ENEA SA präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,41 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ENEA SA 1,83 PLN je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,79 Prozent auf 6,59 Milliarden PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,02 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at