ENERGIE-BLOG/BDEW: Überzeichnung bei Windkraftanlagen gutes Zeichen

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

BDEW: Überzeichnung bei Windkraftanlagen gutes Zeichen

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht in den Zuschlägen der Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land ein gutes Zeichen für die Energiewende in Deutschland. Zuvor hatte die Bundesnetzagentur erklärt, dass die Ausschreibung zum 1. August erstmals seit Februar 2022 überzeichnet war. "Die erstmals nach zweieinhalb Jahren wieder überzeichneten Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land ist ein gutes Zeichen für den Windenergieausbau", erklärt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Auch auf Drängen der Energiewirtschaft habe die Bundesregierung in den vergangenen Jahren verschiedene Erleichterungen für den Ausbau der Windenergie an Land umgesetzt. "Die heute veröffentlichten Ausschreibungsergebnisse zeigen, dass diese Maßnahmen sich auszahlen. Schon kleine Vereinfachungen und Beschleunigungen von Planungs- und Genehmigungsverfahren haben einen deutlichen Effekt", sagte sie.

Netzagentur: Gebotsvolumen für Windanlagenausschreibung auf Rekordhoch

Das Gebotsvolumen für die Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land hat einen Höchststand erreicht und das Ausbauziel der Bundesregierung für dieses Jahr übertroffen. Das erklärte die Bundesnetzagentur. Bei einer zum 1. August ausgeschriebenen Menge von 2.709 Megawatt (MW) wurden 239 Gebote mit einer Gebotsmenge von 2.961 MW eingereicht. Damit war die Ausschreibung erstmals seit Februar 2022 überzeichnet. Den Zuschlag erhielten 230 Gebote mit einer Zuschlagsmenge von 2.723 MW. "Diese Ausschreibung ist ein Rekord. Das Gebotsvolumen dieser Runde ist so hoch wie noch nie: Die Gebotsmenge von fast 3 Gigawatt übertrifft das zur Erreichung des jährlichen Zubauziels notwendige Volumen von 2,5 Gigawatt deutlich", sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur.

September 17, 2024 09:58 ET (13:58 GMT)