Energizer Holdings Stock Drops 16% After Weak Q4 Earnings
(RTTNews) - Energizer Holdings, Inc. (ENR) fell 16.44 percent to $19.93 on Tuesday after reporting weaker fourth-quarter earnings and issuing guidance that disappointed investors.
The company posted earnings of $34.9 million, or $0.50 per share, down from $47.6 million, or $0.65 per share, a year ago. Revenue, however, rose 3.4 percent to $832.8 million, supported by $42.8 million in acquisition-related sales.
Shares opened at $19.46 versus a previous close of $23.85 and traded between $17.67 and $20.16 on the Nasdaq. Volume reached 4,065,872, well above the average of 818,689.
The stock has traded between $17.67 and $39.51 over the past 52 weeks.
