Erste Schätzungen: Energizer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Energizer wird sich voraussichtlich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 829,8 Millionen USD – ein Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Energizer 805,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,58 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,95 Milliarden USD, gegenüber 2,89 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at